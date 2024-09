Serie C: Pro Patria – FeralpiSalò in diretta

Sabato 7 settembre la Pro Patria ospita allo Speroni di Busto Arsizio la FeralpiSalò. Entrambe le squadre hanno conquistato solo un punto in 180′, racimolando meno di quanto meritato sul campo e perdendo di misura (0-1 in casa) contro il Renate. Non solo la prima vittoria, per invertire la rotta: i Leoni del Garda cercano ancora il primo gol della stagione, i tigrotti di Busto Arsizio la partita da concludere a rete inviolata.

Squadre in campo alle 16:15.