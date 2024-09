Per i giorni della vendemmia arriva la “Festa dell’uva” in centro a Gallarate

Pigiatura dell’uva, degustazioni, stand, una sfilata di carri: a ottobre arriva la “Festa dell’uva” che animerà il centro città con atmosfera rurale e autunnale.

Un evento a cui ha lavorato l’assessore Stefania Picchetti, in collaborazione con il vicesindaco Rocco Longobardi, Claudia Mazzetti e il Distretto Urbano del Commercio, cui è demandata l’organizzazione con contributo comunale. «Ci saranno pigiatura dell’uva per i bambini, percorso con degustazioni e possibilità di pranzare e cenare, una sfilata di carri allegorici, merenda per i più piccoli, una serata country».

Un appuntamento che vuole “offrire ai gallaratesi una giornata dedicata all’esaltazione e alla promozione del vino e della vigna nel momento della vendemmia” e che si svolgerà dal mattino alla tarda serata di di sabato 5 ottobre. L’area interessata dagli stand e in generale dalla manifestazione sarà di 400 metri quadri, tra corso Italia, piazza Libertà, via Verdi e anche la vicina piazza Garibaldi.

Particolare curioso: l’evento sarà anticipato dalla presenza di una statua ispirata al Dio Bacco, che sarà esposta già in settimana tra via Verdi e piazza Libertà, ad annunciare la giornata di sabato (foto evocativa e generata con intelligenza artificiale).