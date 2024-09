Premio ‘Città di Varese’: oltre 1200 fotografie in gara nella seconda edizione del concorso fotografico

Il 31 agosto 2024 si è conclusa la sedicesima edizione del concorso fotografico “Città di Varese”, organizzato dal Foto Club Varese APS.

Un evento che ha riscosso un notevole successo, testimoniato dalla partecipazione di ben 1254 fotografie provenienti da 17 regioni d’Italia. Il concorso, aperto a fotografi di ogni livello, ha visto la presentazione di opere in diverse sezioni, tra cui il tema libero e una sezione a tema obbligato dal titolo “Il cibo in tutte le sue forme”, per la quale sono state inviate 305 fotografie.

La qualità e la varietà delle opere pervenute hanno confermato l’importanza crescente di questo concorso nel panorama fotografico nazionale. La giuria, composta da esperti di livello nazionale, si riunirà entro il 13 settembre per esaminare le fotografie e decretare le vincitrici, nonché le opere meritevoli di una menzione speciale.

Le fotografie selezionate saranno esposte al pubblico durante la cerimonia di premiazione, che avverrà in occasione dell’inaugurazione della sedicesima edizione di Oktoberofoto 2024, momento in cui gli appassionati di fotografia avranno l’opportunità di ammirare i lavori premiati e di incontrare gli autori delle opere esposte.

L’evento si terrà il 28 settembre alle 16 presso lo Spazio Polifunzionale ACLI di Via Speri della Chiesa Jemoli 9 a Varese.