Prima gioia per la Castellanzese: Pro Sesto piegata 1-0

Si sblocca la Castellanzese. Dopo la sconfitta all’esordio in casa dell’Ospitaletto, i ragazzi di mister Corrado Cotta sfruttano al meglio il turno casalingo per prendersi tre punti determinanti per il futuro. Al “Provasi” i neroverdi giocano una gara coriacea e sfruttano al meglio il gol di Roberto Colombo nel finale di primo tempo per piegare la Pro Sesto e portare a casa l’1-0.

Prima gioia stagionale quindi per la Castellanzese, un successo che assume ancora maggior significato dopo che le prime due uscite ufficiali – la gara di Coppa Italia e la prima di campionato – avevano visto Chessa e compagni in difficoltà. Ora si spera che questa vittoria possa sbloccare i neroverdi, chiamati già mercoledì (18 settembre) a ripetersi nel turno infrasettimanale in casa del Crema.