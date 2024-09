Quando portai la coppa del Gran Premio a mio padre e vidi l’emozione nei suoi occhi

Ci sono storie che vale la pena ricordare e raccontare sia per il loro valore simbolico che per la forte carica di umanità. Correva l’anno 1975 e Wayne, cavallo della Razza Montalbano, allenato da Gaetano Benetti e montato da Antonio Di Nardo, uno dei più grandi fantini del secolo scorso, vinceva per la seconda volta, a distanza di due anni dalla prima, il Gran premio città di Varese.

Guido Borghi, attuale presidente della Svicc (Società varesina incremento corse cavalli) e figlio dell’imprenditore Giovanni Borghi, protagonista del boom economico italiano, prese la coppa vinta dal suo cavallo e la portò al padre.

Questo il suo ricordo: «Il Gran Premio che mi è rimasto di più nel cuore è proprio è quello di Wayne, del 1975. Mio papà era in clinica e, subito dopo la corsa, io e Gaetano Benetti andammo da lui. Gli consegnai la coppa che avevamo vinto e ricordo ancora i suoi occhi, la loro emozione. Era come se avessimo vinto il Derby. Un mese dopo, sarebbe morto. Ma il suo segno è ancora vivo nella storia imprenditoriale italiana di cui è stato uno dei massimi esponenti».