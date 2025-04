Anche la pausa caffè è utile per fare esercizio. I consigli di Ats Insubria ai walking leader

Nell’ambito degli eventi promossi dall’Agenzia durante la Settimana dedicata alla salute si è svolto un incontro rivolto ai conduttori di Gruppi di Cammino.

“Un’adesione così significativa è sicuramente uno stimolo a fare ancora di più e meglio per ATS Insubria. Riconosciamo ai Walking Leader un loro ruolo fondamentale come moltiplicatori di messaggi di salute, nell’ambito dei Gruppi di Cammino che rappresentano un’opportunità preziosa per promuovere uno stile di vita sano e anche per favorire la socializzazione. Durante l’Incontro sono state presentate anche le pause attive, oltre a un approfondimento sulle vaccinazioni offerte dal Sistema Sanitario. Siamo convinti che queste iniziative possano contribuire significativamente al benessere della nostra comunità considerato il ruolo centrale e strategico che hanno i conduttori di Gruppi di Cammino, grandi alleati di salute” dichiarano dalla direzione strategica di ATS Insubria.

I Gruppi di Cammino rappresentano, infatti, un’opportunità per fare dell’attività fisica in compagnia, scoprendo il territorio e possono essere un primo passo verso uno stile di vita sano per ridurre fattori di rischio reali per malattie, come obesità, ipertensione e sovrappeso e un’occasione importante di socializzazione concreta, in cui conoscere e parlare con altra gente.

Durante l’incontro, è stato illustrato un inquadramento generale dell’offerta preventiva, sono stati spiegati i benefici dell’attività fisica a tutte le età con un focus sulle pause attive, un nuovo progetto di ATS Insubria che promuove brevi e semplici esercizi da svolgere in autonomia anche durante le ore lavorative che aiutano ad interrompere la routine, ridurre lo stress e le tensioni muscolari, nonché aumentare il benessere generale e il buonumore. Inoltre, è stato presentato un approfondimento sulle vaccinazioni anti – tetanica, anti – zoster e anti pneumococcica.

Per promuovere più facilmente i nuovi temi legati all’attività fisica sono anche stati presentati dei materiali di comunicazione a supporto dei Walking Leader, disponibili comunque per tutti sul sito di ATS Insubria.

I consigli sulle pause attive li trovate qui.