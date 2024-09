Racconti intorno al fuoco al Parco Pineta “Viaggio nell’universo tra fantascienza e cartoni animati”

Lasciatevi affascinare dai racconti avvolti dal buio nella notte; miti, leggende, misteri e curiosità della scienza raccontati intorno a un focolare. Viaggio nell’EcoPlanetario incluso!

RACCONTI INTORNO AL FUOCO

“Viaggio nell’universo … tra fantascienza e cartoni animati”

L’universo ha da sempre ispirato gli esseri umani, prima diventando luogo di miti e leggende, di dei, eroi, ninfe, animali, poi come meta da esplorare ad occhio nudo o con sofisticati strumenti… Ma non dimentichiamo che lo spazio è stato anche fonte di ispirazione per libri, film, cartoni animati… E allora mettiamoci alla prova provando a riconoscere tutte le citazioni e scopriamo come la settima arte in tutte le sue forme abbia preso spunto dal cielo sopra di noi e dalle sue storie passate!

A seguire…

– Viaggio in EcoPlanetario

– Osservazione astronomica. Attendiamo insieme che il buio ci avvolga e ci consenta di osservare i corpi celesti con i più moderni strumenti astronomici! L’osservazione è subordinata a condizioni atmosferiche favorevoli; nel caso queste ultime non fossero ottimali, la serata prevede una visita guidata dell’Osservatorio astronomico.

Quota di partecipazione individuale: €15 (minori di 14 anni €10, partecipazione gratuita per minori di 4 anni)

Apertura cancelli h.20.45. Chiusura cancelli h.21.00.

In caso di pioggia è comunque garantito lo svolgimento della serata; l’approfondimento intorno al fuoco sarà trasferito all’interno nella calda atmosfera di lanterne sfavillanti.