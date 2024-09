Ribaltamento in via Costa a Busto Arsizio

Incidente stradale con ribaltamento a Busto Arsizio, in via Andrea Costa: una Opel Meriva si è ribaltata, dopo aver urtato anche almeno un veicolo in sosta (le foto sono state inviate da un lettore).

Galleria fotografica Auto ribaltata in via Costa a Busto Arsizio 4 di 5

È accaduto pochi minuti prima delle undici e mezza di stamane, martedì 3 settembre, sulla strada nella zona tra stazione e Frati.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, due ambulanza da Busto e Gallarate e l’automedica. Risultano soccorse più persone, tra cui una donna di 83 anni.



(Articolo aggiornato alle ore 12 di martedì 3 settembre 2024)