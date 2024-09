Salta per mancanza del numero legale il Consiglio comunale di Saronno

Consiglio comunale rinviato a Saronno, dove per mancanza del numero legale questa sera non si è potuta svolgere la seduta convocata per le 21 per discutere due punti all’ordine del giorno relativi al bilancio.

Il Consiglio, trasmesso in diretta dal sito Civicam, era in realtà iniziato con il saluto al nuovo segretario comunale Ivan Roncen, ma dopo un primo appello il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Gianpietro Guaglianone ha chiesto una verifica del numero legale che non è andata a buon fine, risultando assenti 12 consiglieri.

Dopo un’attesa abbastanza prolungata per vedere se l’arrivo di eventuali ritardatari potesse permettere di iniziare i lavori, la diretta è stata sospesa e si è svolta una riunione del gruppo di maggioranza.

Di fatto il numero legale non è stato raggiunto e la seduta sospesa e rinviata ad altra data.