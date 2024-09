Si scontra con il muretto a bordo strada a Sumirago e si ribalta

Incidente stradale con ribaltamento a Sumirago: un uomo di 44 anni ha urtato con la sua autovettura un muretto a bordo strada e il veicolo si è adagiato su un fianco nel mezzo della sede stradale.

È accaduto alle 17.30 in via Matteotti, a due passi dalla sede della Croce Rossa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco (per rimettere l’auto su quattro ruote) e un’ambulanza dell’Sos Azzate, per soccorrere il guidatore: non ha riportato ferite gravi.

La foto è del gruppo Sumiragoblog