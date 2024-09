Sorridete varesini, è arrivata la Google Car

Sono diversi gli “avvistamenti” in questi giorni: la google Car sta passando nella città di varese per aggiornare i dati di Google Street view. La macchina che raccoglie le immagini per le mappe virtuali del popolare servizio del motore di ricerca è stata avvistata ieri in zona Masnago e oggi a Giubiano, dove è stata immortalata “al volo” da un nostro lettore.

Il “tour” previsto in Lombardia è in via di svolgimento tra aprile e novembre e sta toccando i distretti di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Monza, Pavia, Sondrio e Varese. Ma la Google car, in realtà, è in giro per diverse regioni d’Italia come si può verificare nel sito ufficiale di Google Street View.

Ovviamente non è la prima volta che la macchina di Google è stata avvistata in provincia. Molte segnalazioni ci arrivarono nel 2011, nel 2015, nel 2016 e nel 2019.