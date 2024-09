Sul “tetto del mondo”, per passione e fratellanza: a Ternate arriva il Nepal Festival Solidale

Viaggi, montagna e solidarietà a Ternate: è la bella iniziativa di Nepal Festival Solidale, in programma al Parco Berrini domenica 21 settembre, grazie all’impegno congiunto di diverse realtà, con il coordinamento di Cai Varano Borghi e Proloco di Ternate.

Camminando sui sentieri Himalayani del Nepal si osservano certamente degli indimenticabili spettacoli, la fatica aiuta alla concentrazione ed alla conoscenza di sé stessi e dei propri limiti e si crea spirito di gruppo. Questa è solo una parte delle emozioni che si provano. È il contatto con la popolazione nepalese, quella che abita le quote alte delle montagne, di religione per lo più buddista, che conquista il tuo spirito per tutta la vita. Nonostante la sopportazione di una vita tutt’altro che facile, i nepalesi trasmettono un equilibrio interiore: la povertà è vissuta con una grande dignità. Nascono così nuove amicizie con le Guide ed i Portatori senza i quali sarebbe insopportabile camminare intere giornate su questi impervi sentieri, con tutto il carico sulle spalle. Il saluto che viene ripetuto ad ogni incontro namastè (saluto lo spirito che è in te) va diritto al tuo spirito più che al tuo corpo. È così che nasce il desiderio di non fermarsi all’impresa sportiva, per quanto affascinante, ma impegnarsi in soluzioni di solidarietà umana. Il rapporto si sublima su un livello di percezione spirituale della vita e dei bisogni dei nostri amici nepalesi.

Questo è il messaggio che ha “contaminato”anche il gruppo del Direttivo della Sezione CAI di Varano Borghi. L’incontro con Ngima Sherpa ha generato il resto. Ngima, che risiede in Italia dal 2007, non ha dimenticato la gente di Damar, il suo villaggio nel Kumbu, ed è un vulcano di idee ed energie. Durante un trekking Ngima ha salvato la vita di un italiano in Nepal ed ora salva la vita dei Nepalesi dall’Italia.

Il successivo incontro con la Proloco di Ternate ha completato il puzzle delle amicizie e delle potenzialità che hanno permesso il realizzarsi del Nepal Festival Solidale: usi, costumi e gastronomia del popolo nepalese, ma anche un’iniziativa di solidarietà per la Scuola Media e convitto dello sperduto villaggio di Chhermading, nella valle del Kumbu. Ngima ha già costruito, in diversi villaggi, due scuole elementari, un orfanatrofio, una clinica con sala parto, un pozzo per acqua, un forno crematorio, due ponti, una radio ed una piccola centrale a pannelli solari. Non solo strutture ma anche dei sostegni a distanza per bambini ed infermiere.

«Il nostro aiuto si concentrerà quindi sul progetto della scuola del quale potremo verificare lo stato di avanzamento dei lavori (oggi è già arrivata al tetto) e magari partecipare ad un viaggio solidale nell’aprile 2025. Il Nepal Festival Solidale ha come principio inderogabile quello della solidarietà. È una scommessa coraggiosa, molto impegnativa e coinvolgente che si rivolge a tutti coloro che desiderano condividere queste sensibilità in un evento nepalese esclusivo».

Il Nepal Festival Solidale avrà diverse attività: verranno esposti alcuni progetti solidali, il ponte Tibetano per i ragazzi, una sessione di yoga con rilassamento con gong Tibetani, ed infine alle 19.30 la cena solidale, in puro gusto nepalese, organizzata da Okhaldhunga Nine Hill Association, di cui Ngima è Presidente e da Nepal nel Cuore ODV che opera in Italia. Per l’occasione Ngima Sherpa sarà anche il cuoco ufficiale, assieme ai volontari del Cai Varano Borghi e della Proloco di Ternate, promotori della iniziativa. Il Nepal Festival Solidale sarà preceduto da un intervento formativo ai ragazzi delle Scuole Elementari di Ternate e tutto il ricavato andrà a Nepal nel Cuore ODV per la scuola media di Chhermading (Nepal/Kumbu). «Ringraziamo l’Amministrazione Comunale di Ternate che ha rilasciato il patrocinio alla iniziativa».