Supereroi a quattro zampe in mostra alla Libreria Ubik di Varese

Il Canile di Varese invita tutti, umani e animali, alla presentazione in anteprima del Calendario “Supereroi 2025″ che vede ritratti alcuni degli ospiti del centro di accoglienza per cani. L’evento si terrà Martedi 10 Settembre alle 18 alla Libreria Ubik in Piazza del Podestà a Varese.

Durante l’intervento saranno anche esposti gli scatti dei cani che hanno posato per il progetto e sarà possibile acquistare il calendario in anteprima al costo di 10 euro. Le donazioni raccolte serviranno a coprire le spese necessarie per il mantenimento, le cure sanitarie e il percorso riabilitativo comportamentale dei cani ospiti.

Il pubblico avrà il piacere di godere della presenza della fotografa Chiara Bracale di Dog Photo Varese (membro del direttivo LNDC VA e autrice delle fotografie che compongono il calendario), di Alice Belluzzi (istruttrice cinofila, responsabile del canile di Varese) e Alessandra Calafà (Presidente della LNDCVA) che dice: «Siamo tutti supereroi in questo canile, il nostro superpotere più grande è la resistenza. Alle ingiustizie, alle storie tristi e a chi non ci vede come una priorità. Ma la verità è che i veri supereroi del canile vivono dentro ai box, ognuno con un suo speciale superpotere che li rende unici ed inimitabili. Ci piace pensare al canile come alla X-Mansion, non solo un luogo di accoglienza ma una vera scuola in cui questi acerbi paladini affinano le loro tecniche e qualità per poi avere la loro occasione di salvare il mondo».

Per chi è interessato è possibile prenotare il proprio posto alla presentazione inviando una email a varese@ubiklibri.it oppure telefonando al numero: 0332/1690245.

L’organizzazione del Canile di Varese, come tutti gli anni, sarà poi presente anche durante la Fiera di Varese che si terrà dal 13 al 22 settembre 2024, per poter sostenere i cani ospiti del centro.