Svizzera e Germania in cucina insieme: S.Pellegrino Sapori Ticino parla tedesco

Da diciotto anni Dany Stauffacher visita i ristoranti stellati di tutto il mondo per conoscere i migliori chef e invitarli in Ticino in un progetto gastronomico, che va molto oltre il significato dell’aggettivo. S.Pellegrino Sapori Ticino infatti apre le porte delle cucine svizzere per accogliere le brigate straniere dando vita a una vera esperienza professionale, oltre a uno scambio turistico e culturale per il pubblico. Ogni anno è invitato uno stato differente e nel 2024 è la volta della Germania, un paese con una offerta enogastronomica sempre più ricca e in netta crescita, come dimostrato dall’ultima presentazione della Guida Michelin che ha aggiunto 36 stellati in più rispetto all’anno precedente. Nella gastronomia tedesca si sente chiaramente l’influenza dell’Alsazia, della cucina francese in generale per classici reinterpretati e uniti a innovazioni culinarie dove creatività ed eccellenza si incontrano.

«Ho sempre amato la gastronomia e i vini tedeschi – afferma Dany Stauffacher, CEO & Founder di S.Pellegrino Sapori Ticino – e sono molto felice che nella nuova edizione del Festival potrò offrire delle novità. Già nel 2013 avevamo proposto un gemellaggio con Berlino presentando una ricca e inaspettata realtà. Questa volta il nostro pubblico rimarrà piacevolmente sorpreso da un’offerta gastronomica singolare. Abbiamo creato una grande squadra capitanata da Thomas Bühner, una colonna portante della cultura gastronomica germanica, con 30 anni di esperienza ad alto livello e una filosofia sensoriale particolare.»

Come ogni anno, il Festival inizierà ufficialmente con il Grand Opening presso l’Hotel Splendide Royal a Lugano dedicato agli Chef di Swiss Deluxe Hotels e si chiuderà con il consueto Final Party sempre all’Hotel Splendide Royal di Lugano con alcuni chef delle Grandes Tables Suisses del Ticino. Non mancheranno inoltre le grandi serate oltre Gottardo dedicate al Ticino, nelle strutture storiche di alcuni membri del gruppo Swiss Deluxe Hotels.

Altra novità della 18ma edizione di SPST sono alcune serate con l’incontro di nuovi talenti del concorso S.Pellegrino Young Chef, che seleziona i migliori giovani chef sotto i 30 anni da tutto il mondo, e altrettanti chef ticinesi. Un approccio più giovane per avvicinare le nuove generazioni alla gastronomia del futuro.

Il Festival durerà dal 29 settembre al 24 novembre 2024 e la grande squadra di chef stellati Michelin, capitanata da Thomas Bünher realizzeranno cene esclusive nelle più significative location del Canton Ticino in Svizzera.