Tegola Varese: tre giornate di squalifica per Azizi

Era un dubbio che aleggiava nell’ambiente biancorosso da qualche settimana e oggi, purtroppo, dal comunicato del giudice sportivo è arrivata la conferma: il centrocampista del Varese Bilario Azizi è stato squalificato per tre giornate.

Il numero 4 biancorosso, che è presto diventato un punto fermo della formazione di mister Roberto Floris per la sua sostanza in campo e che anche contro la Varesina ha giocato un ottimo match, ha ricevuto la sanzione per l’espulsione rimediata nell’amichevole del 22 agosto scorso contro il Piacenza (leggi qui).

“Per avere tentato di colpire un calciatore avversario con un pugno”, questa la motivazione nel comunicato del giudice sportivo, con Azizi che – salvo ricorsi della società, che sta valutando – salterà le prime tre di campionato, l’esordio di Voghera, la prima casalinga con l’Albenga e la trasferta infrasettimanale di Genova contro il Ligorna.