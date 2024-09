Trecento affidi e un festival per conoscere e festeggiare

Sono le parole a raccontare storie.

A volte però, anche i numeri aiutano.

Le cifre, prese da sole, sono impersonali e fredde.

Sono dati, non informazioni.

Oggi però c’è un numero che ci racconta tanto.

Oggi il Progetto Affido di Albero della Vita festeggia l’affido numero Trecento.

Scritto in maiuscolo perché é un numero grande, grandissimo.

Perché rivela un mondo.

Immaginate i nomi di oltre trecento bambini e ragazzi scritti in fila.

Riempiono un foglio intero.

Immaginate trecento famiglie che si aprono all’accoglienza, che stravolgono la propria vita -perché la genitorialità, che sia biologica, adottiva, affidataria, sociale- stravolge l’esistenza in un modo unico. Trecento famiglie che hanno la possibilità di dedicarsi a risolvere le proprie difficoltà, a concludere percorsi di recupero.

Immaginate le oltre trecento storie che questi bambini e ragazzi portano con sé, storie che avrebbero potuto essere tanto più faticose senza l’incontro con quelle trecento famiglie.

Tutto questo riempirebbe ben più di una pagina, perché ogni storia merita di essere ascoltata e raccontata, nelle sue fatiche e bellezze.

Oggi festeggiamo ben più di un numero, che diventa incalcolabile se contiamo anche tutti gli operatori che intorno a queste storie operano e testimoniano.

L’affido é un moltiplicatore di vite, per tutti quelli che ne prendono parte.

E ci auguriamo che, nell’interesse dei bambini e dei ragazzi, questo numero possa crescere ancora. Perché ci sia un posto per ognuno.

Barbara Boggio

IL FESTIVAL DELL’AFFIDO

Il 21 settembre si terrà un festival per conoscere e approfondire l’affido familiare attraverso saperi, storie, esperienze e incontri. L’evento è un’opportunità per comprendere i benefici dell’affido familiare per bambini e famiglie e per incontrarsi in un ambiente informale.

Per partecipare ci si può iscrivere qui.

Il progetto Affido di Fondazione l’Albero della Vita opera in tutte le province Lombarde e del Piemonte orientale.

Foto di RDNE Stock project