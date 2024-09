Incidente ferroviario fra treni merci, convoglio passeggeri contro un container: sei feriti e in tilt la linea Gallarate-Milano

Treni “fermati“ prima di entrare in stazione Centrale a Milano. Maxi ritardi sulla linea Domodossola – Gallarate – Milano. Variazioni di percorso e “ritardi fino a 60 minuti” sui convogli della linea e cancellazioni a causa di un incidente ferroviario

È la situazione che hanno dovuto affrontare i pendolari in una linea molto utilizzata per il trasporto verso il capoluogo lombardo questa mattina, 13 settembre.

Trenord fa sapere che la situazione è legata ad alcuni accertamenti da parte delle forze dell’ordine sul nodo Milano.

Le prime informazioni parlano di un problema ad un convoglio diretto a Milano, intorno alle 6, dove sono rimaste ferite alcune persone. Poi via via lo scenario è stato ricostruito: si è trattato di un treno passeggeri che ha impattato contro un container rimasto sulla linea dopo uh impatto fra due treni merci.

Sul fronte sanitario, Areu è intervenuta sul treno passeggeri dove in tutto sono 6 i feriti: un macchinista con trauma toracico e alla spalla in codice giallo e 5 passeggeri in codice verde ospedalizzati con policontusioni: un uomo di 54 anni e una donna di 64 al San Raffaele; un uomo di 35 anni e una donna di 37 al Fatebenefratelli; un 24enne al Policlinico.

Sul posto sono intervenuti un mezzo per il coordinamento della maxiemergenza oltre ad automedica, auto infermieristica, 2 mezzi di supporto logistico AREU, 7 ambulanze.

LA SITUAZIONE ALLE 10

La circolazione sulla Domodossola-Gallarate-Milano è sospesa tra MILANO VILLAPIZZONE e MILANO LAMBRATE a causa dello svio di un treno merci.

I treni partiranno e termineranno la corsa nella stazione di MILANO PORTA GARIBALDI, anzichè Milano Centrale.

Previsti ritardi medi di 20 minuti.

I viaggiatori in partenza da Milano Centrale possono raggiungere la stazione di Milano P.Garibaldi con i treni della linea MALPENSA EXPRESS.

– 2411 (DOMODOSSOLA 04:56 – MILANO CENTRALE 06:44)

– 2413 (DOMODOSSOLA 05:56 – MILANO CENTRALE 07:44)

– 2415 (DOMODOSSOLA 06:54 – MILANO CENTRALE 08:41)

– 2419 (DOMODOSSOLA 08:56 – MILANO CENTRALE 10:42)

– 2421 (ARONA 10:36 – MILANO CENTRALE 11:35)

– 2414 (MILANO CENTRALE 07:25 – DOMODOSSOLA 09:10)

– 2416 (MILANO CENTRALE 08:25 – DOMODOSSOLA 10:10)

– 2418 (MILANO CENTRALE 09:25 – ARONA 10:22)

– 2426 (MILANO CENTRALE 13:25 – ARONA 14:22)

DERAGLIAMENTO

I vigili del fuoco di Milano hanno fatto sapere di essere intervenuti attorno alle 7.30 “per un deragliamento di un treno passeggeri a Milano in via Pallanza all’incrocio con viale Fulvio Testi. Il deragliamento sarebbe stato provocato da un treno merci dopo che da quest’ultimo si sarebbe improvvisamente sganciato un container (nella foto). Si segnala un ferito. Sei le squadre dei Vigili del fuoco sul posto che stanno provvedendo oltre a mettere in sicurezza l’area anche alla discesa dei passeggeri dai convogli“.

FERROVIE DELLO STATO: “SVIAMENTO“

In una nota Ferrovie dello Stato spa parla di “Circolazione ferroviaria rallentata da stamattina nel nodo di Milano per lo svio di un treno merci di un’impresa ferroviaria esterna al Gruppo. La dinamica è in corso di accertamento. I treni da e per Torino e Domodossola percorrono linee alternative con un maggiore tempo di viaggio di circa un’ora”.