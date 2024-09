Trenord riparte con i viaggi sul treno storico

Un tuffo nel passato sul treno storico di Trenord per vivere l’esperienza unica ed emozionante di un viaggio nel tempo lungo due tratte ferroviarie fortemente turistiche, con mete ideali per una gita fuori porta: dalla stazione di MILANO CADORNA a LAVENO MOMBELLO LAGO, sull’incantevole Lago Maggiore, oppure a COMO LAGO, sul meraviglioso Lago di Como.

Il viaggio sarà animato dalla presenza di personaggi in costume d’epoca che contribuiranno a ricostruire l’atmosfera del tempo, con performance artistiche e ricostruzioni storiche. Sarà possibile, per chi lo desidera, vestirsi in abiti vintage della moda anni ‘20-‘30 per vivere in pieno l’esperienza del viaggio a bordo del Treno Storico.

Inoltre, a tutti i viaggiatori sarà dato IN OMAGGIO il libretto sul “Treno Storico”, scaricabile in versione digitale anche da questa pagina.

Sui binari viaggerà un treno che proprio nel 2024 compie 100 anni di storia, formato da tre carrozze di prima classe AZ (130-136-137), costruite nel biennio 1924-25 e ora completamente restaurate: gli interni in legno, i sedili di velluto rosso, le tendine ai finestrini e le retine portabagagli riportano immediatamente indietro nel tempo.

La composizione del treno è completata da un locomotore elettrico FNM E610-04 della Breda-CGE (anno di costruzione: 1949) e dal locomotore elettrico FNM E600-3 della OM-CGE (anno di costruzione: 1928), anche questi interamente restaurati.

LE DATE DEL TRENO STORICO

domenica 15 settembre 2024 – Milano Cadorna – Laveno Mombello Lago

domenica 6 ottobre 2024 – Milano Cadorna – Como Lago

domenica 17 novembre 2024 – Milano Cadorna – Laveno Mombello Lago

La vendita online dei biglietti per ogni treno storico sarà attivata dal lunedì precedente la data di ogni corsa (in questo caso da lunedì 9 settembre). Durante la sosta del treno a Laveno Mombello Lago, dalle ore 15 alle 15.40, prima del ritorno a Milano Cadorna, la carrozza viaggiatori AZ 130 resterà aperta e sarà visitabile gratuitamente, senza obbligo di prenotazione.

Orario andata:

Milano Cadorna: partenza ore 9.40

Saronno: partenza ore 10.30

Varese Nord: partenza 11:25

Laveno Mombello Lago: arrivo 12:15

Oraria ritorno:

Laveno Mombello Lago: partenza 15:50

Varese Nord: arrivo ore 16.45

Saronno: arrivo ore 17:37

Milano Cadorna: arrivo ore 18.51

INCLUSO NEL BIGLIETTO

Viaggio A/R da una qualsiasi stazione della Lombardia a Milano Cadorna/Saronno/Varese Nord con un qualsiasi treno Trenord [escluso il Malpensa Express];

Viaggio A/R sul Treno Storico di Trenord da Milano Cadorna/Saronno/Varese Nord a Laveno Mombello Lago (Milano Cadorna: partenza ore 9.40 – Saronno: partenza ore 10.30 – Varese Nord: partenza ore 11.25 – Laveno Mombello Lago: arrivo ore 12.15) e ritorno (Laveno Mombello Lago: partenza ore 15.50 – Varese Nord: arrivo ore 16:45 – Saronno: arrivo 17:37 – Milano Cadorna: arrivo ore 18.51).

Tariffe:

Adulti: 21€

Ragazzi [4-13 anni]/Accompagnatori PRM: gratuito

Offerta valida domenica 15 settembre 2024

Informazioni utili

ACQUISTO

Il biglietto è acquistabile ONLINE sul sito di Trenord ed è utilizzabile unicamente domenica 15 settembre 2024. Non richiede convalida. Il biglietto acquistato è completamente digitale con QrCode dinamico e non prevede la generazione e l’invio del biglietto in formato Pdf. Troverai il biglietto digitale nella tua area personale del sito mobile trenord.it o dell’App Trenord. Puoi mostrarlo direttamente da smartphone o tablet al personale Trenord durante la controlleria.

TRENO

Il biglietto ferroviario “A Laveno con il Treno Storico” consente un solo viaggio di andata e ritorno in seconda Classe sui treni ordinari di Trenord [esclusi i Malpensa Express] e sul Treno Storico sulla linea Milano Cadorna-Laveno Mombello Lago.

UTILIZZO

Il biglietto è utilizzabile da una singola persona, adulto o ragazzo a seconda della tipologia di biglietto scelto.

Per i ragazzi (4-13 anni) è previsto un BIGLIETTO GRATUITO che è scaricabile secondo le normali procedure di acquisto online presenti sul sito di Trenord e che gli garantisce un posto a sedere. Si precisa che i ragazzi non potranno viaggiare da soli ma dovranno essere accompagnati durante il viaggio da almeno un maggiorenne.

Per i bambini fino a 3 anni non occorre scaricare il biglietto gratuito; viaggiano gratuitamente e devono essere tenuti in braccio dal maggiorenne che ne è responsabile per l’intera durata del viaggio, senza occupare un posto a sedere.

I biglietti sono in vendita in numero limitato fino al 14 settembre 2024 e ad esaurimento dei medesimi non si potrà più accedere al viaggio sul Treno Storico.