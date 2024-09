Un aquilone vola in alto per il primo giorno di scuola alla Galilei

Giovedì 12 settembre, per il primo giorno di scuola, i primini della primaria Galilei di Avigno (IC Varese 3), sono stati accolti da un aquilone colorato creato dalle loro maestre.

Galleria fotografica Far volare un aquilone il primo giorno di scuola 4 di 8

L’aquilone ha regalato ai bambini forti emozioni e una bellissima poesia per i genitori per ricordare a loro che i figli sono come gli aquiloni. Giorno dopo giorno l’ aquilone si allontana sempre più e il genitore percepisce che non passerà molto tempo prima che il proprio figlio spezzi lo spago che li unisce e si innalzi , come è giusto che sia, libero nel cielo.

In seguito i bambini con le proprie famiglie hanno scritto pensieri di buon auspicio per il nuovo anno scolastico da legare ai fili colorati del loro bellissimo aquilone.

Un aquilone da solo non vola, occorre prenderlo in mano, con cura, tener saldo il filo , correre e guidarlo nel cielo : noi siamo pronti a correre insieme , sempre più su , tra mille giravolte.

Gli insegnanti

Gli insegnanti della Galilei augurano a tutti i loro alunni di iniziare l’ anno scolastico con il vento a loro favore e di spiccare il volo verso questa nuova avventura.