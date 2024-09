Un successo il debutto dei Supereroi a quattro zampe, da ritrovare in Fiera a Varese

I cittadini hanno accolto con calore la presentazione del Calendario “Supereroi 2025″ che ritrae alcuni dei bellissimi amici a quattro zampe ospiti del centro di accoglienza per cani di Varese.

L’evento è stato ospitato martedì dalla Libreria Ubik e ha visto la calorosa partecipazione di molti cittadini, tra i quali l’assessora Nicoletta San Martino, il consigliere Stefano Angei e Supermax.

Da venerdì 13 a domenica 22 settembre sarà possibile visionare lo speciale calendario del canile di Varese nel contesto di un’esposizione fotografica con altri scatti (tutti della fotografa – e membro del direttivo LNDCVA – Chiara Bracale di Dog Photo Varese), dei cani che hanno posato per il progetto, alla Fiera di Varese, in località Schiranna.

Il calendario sarà offerto ai sostenitori del canile per ogni donazione a partire da 10 euro. I fondi raccolti contribuiranno alle spese necessarie al mantenimento degli animali ospitati, per le cure sanitarie e il percorso riabilitativo comportamentale dei cani.

«Siamo tutti supereroi in questo canile – ha detto Alessandra Calafà, presidente della LNDCVA, presentando il progetto – Il superpotere dei volontari è la resistenza alle ingiustizie e alle storie tristi. Ma i veri supereroi del canile vivono dentro ai box. Ciascuno di loro ha un superpotere che lo rende unico e il compito del canile è accoglierli, come alla X-Mansion, e dar loro la possibilità di accrescere il proprio superpotere perché possano salvare il mondo.».