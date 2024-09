Valganna: “Asili in festa” per far conoscere e sostenere le scuole materne di Ganna e Ghirla

Domenica 29 settembre, a partire dalle ore 12, si terrà “Asili in festa” presso il Salone polivalente del comune di Valganna (VA) al Prato Airolo di Ganna.

Si tratta di un evento fortemente voluto dai presidenti delle due scuole materne di Ganna e Ghirla, l’unico organizzato insieme nel corso dell’anno, per cercare innanzitutto di far conoscere le rispettive realtà alle famiglie dei bambini che ne usufruiranno e poi per raccogliere fondi per la ristrutturazione degli spazi esterni e dell’area giochi dei bimbi dei sue asili.

L’evento è stato organizzato in collaborazione con le associazioni presenti nel territorio e da sempre sensibili al sostegno di questi due importanti enti, a cominciare ovviamente dalle associazioni dei genitori.

Il clou della giornata è lo stand gastronomico che aprirà alle 12 e che proporrà nel suo menù polenta e spezzatino, polenta e zola, panino e salamella, nuggets e patatine per i più piccoli, tanti dolci, waffle e il famoso caffè del Faustino di Marzio. Disponibilità di asporto e consegna a domicilio del pranzo per i residenti, prenotazioni da fare entro il 28 settembre p.v. ai numeri di Betta 333 7017319 e Rosy 338 7127229. Come detto più sopra, il ricavato sarà devoluto ai due asili.

A partire dalle 13.30 è previsto un momento di intrattenimento con Supermax. L’evento è aperto a tutti.