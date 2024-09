Varese Green Motors 2024. Il passato e il futuro protagonisti a Varese

Domenica 29 settembre, Piazza Repubblica nel centro di Varese si trasformerà in un vero e proprio salone all’aperto, ospitando più di 140 veicoli che spaziano dalle auto storiche, con almeno 20 anni di età, fino alle più recenti innovazioni tecnologiche come i veicoli elettrici, ibridi e plug-in.

Dalle 9 del mattino fino alle 18, il pubblico avrà l’opportunità di ammirare i veicoli storici, che rimarranno esposti fino alle 12.30, con la possibilità di ricevere consigli sul restauro e la conservazione da un commissario tecnico del club VAMS, federato ASI.

Parallelamente, oltre all’esposizione della auto, le Concessionarie Paglini, Marelli&Pozzi, Autotorino, Wendecar, Belforte 90, Duegi Car e Novauto offriranno l’opportunità di effettuare test drive su veicoli moderni, dando un assaggio del futuro della mobilità.

L’evento non sarà solo una celebrazione dei motori, ma avrà anche un forte impatto sociale. Durante la giornata, verranno raccolti pacchi alimentari e cibi non deperibili, che saranno depositati in un camioncino Lancia degli anni ’30 e poi distribuiti alle mense che aiutano i cittadini in difficoltà. Si invita la comunità a partecipare con la donazione dei cibi.

Nel pomeriggio, l’attenzione si sposterà sulle Supercar, con circa venti vetture di lusso come Ferrari, Lamborghini e Porsche che, dopo un giro turistico intorno al Lago di Varese, verranno esposte in Piazza Repubblica. Inoltre, gli appassionati di modellismo potranno divertirsi con auto radiocomandate su un circuito allestito dal Miniautodromo La Valletta di Varese.

Questo evento rappresenta un perfetto connubio tra tradizione e innovazione, offrendo un’esperienza unica per tutti gli appassionati di motori e per coloro che desiderano contribuire a una buona causa.

Programma della giornata

Dalle 9 alle 12.30 esposizione Autostoriche e raccolta pacchi alimentari

Dalle 9 alle 18 esposizione veicoli elettrici, plug-in, hybrid con possibilità di Test Drive

Dalle 12.30 alle 18 esposizione Supercar (Ferrari, Lamborghini, Porsche, Mercedes)

Dalle 12.30 alle 18 minicircuito Auto Radiocomandate con il Miniautodromo La Valletta

Programma raduno Supercar

Ore 9.30 ritrovo presso villa Recalcati, prefettura

Ore 10 go di varese

Ore 10.15 arrivo lungolago Gavirate, ingresso dalla parte dei canottieri, transito lungo la pista ciclopedonale, sosta con accoglienza da parte delle autorità di Gavirate

Ore 10.45 partenza direzione Bardello, Biandronno, Cassinetta, Cazzago Brabbia, Bodio Lomnago

Ore 11.15 arrivo Villa Puricelli (Bodio L.)

Ore 12 partenza direzione lungolago, Azzate, Buguggiate, salita dei ronchi verso Varese

Ore 12.30 arrivo in piazza Repubblica per esposizione auto