Varese protagonista della ricerca e dell’innovazione sostenibile

Il Forum regionale per lo sviluppo sostenibile (giunto alla quinta edizione) ha fatto tappa a Varese. Nella sede della Camera di Commercio in Piazza Monte Grappa venerdì 20 settembre si sono riunite le istituzioni insieme ai protagonisti dell’innovazione, della ricerca e della cultura lombarde per raccontare e conoscere gli esempi virtuosi sviluppati in provincia di Varese e guardare insieme ai nuovi passi da affrontare per promuovere una sostenibilità a tutto tondo, che guardi all’ambiente, alle persone, al lavoro e all’istruzione.

«La Camera di Commercio – ha sottolineato il presidente della Camera di Commercio di Varese Mauro Vitiello – nel suo programma pluriennale ha dei capitoli legati proprio ai temi della sostenibilità. Per noi la sostenibilità è un progetto molto ampio, che non riguarda soltanto l’ambiente ma anche gli aspetti sociali ed economici. Ritengo che siano dei fattori indispensabili per rendere il territorio attrattivo».

Ad aprire l’evento è stato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. «La sostenibilità – ha commentato il governatore – si deve considerare un’opportunità, non deve diventare un ostacolo. Lo sviluppo sostenibile è ormai un’obiettivo imprescindibile e credo quindi che sia giusto confrontarsi per trovare la strada migliore senza lasciarsi prendere dall’angoscia. L’Europa sta facendo delle scelte ideologiche. Noi non dobbiamo lasciarci condizionare dall’ideologia, ma abbiamo la necessità di rispettare l’ambiente, così come l’economia, lo sviluppo del nostro territorio e i nostri cittadini».

«In provincia di Varese – ha aggiunto il vice presidente del Consiglio regionale della Lombardia Giacomo Cosentino – abbiamo degli ottimi legami con la scienza e la cultura. Abbiamo il Centro geofisico prealpino, sostenuto dalla Regione Lombardia, abbiamo risanato il Lago di Varese insieme agli enti locali e il tasso di riutilizzo dei rifiuti si attesta all’86%».

«Varese – ha poi sottolineato l’assessore all’Ambiente e Clima della Regione Lombardia Giorgio Maione – è protagonista per quanto riguarda l’innovazione, la ricerca e la cultura della sostenibilità. La provincia di Varese in questi settori è un esempio. Innovazione, ricerca e cultura della sostenibilità non sono parole vane, ma rappresentano opportunità di sviluppo del territorio e dell’economia. Infatti, in Lombardia il 34% dei lavori è composto da “green jobs”, un dato molto superiore rispetto alla media italiana».