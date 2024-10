A Cocquio Trevisago il “progetto 8-13“ della Croce rossa: un campo invernale per i bimbi

Diventare grandi esplorando e vivendo la grande avventura della vita: un’iniziativa rivolta a bambini e adolescenti tra gli 8 e i 13 anni che potranno partecipare al progetto “Esploratori in Azione“.

Si tratta di un’iniziativa che offre la possibilità di avvicinarsi ai valori umanitari della Croce Rossa Italiana (CRI) attraverso il gioco e l’orienteering. Patrocinato dal Comune di Cocquio Trevisago, questo progetto formativo mira a insegnare ai giovani come orientarsi sia nella vita che nel territorio, grazie alle attività promosse dalla CRI.

Il campo invernale si terrà dal 27 al 29 dicembre 2024 presso la Palestra Comunale di Cocquio Trevisago. La quota di iscrizione è di 30€ per i residenti a Cocquio e 40€ per i non residenti. Le iscrizioni sono già aperte e la Croce Rossa invita tutti gli interessati a partecipare alle riunioni online del 4 e 7 novembre 2024 per ricevere maggiori informazioni sul progetto (QR code nell’immagine qui sotto).

Questa esperienza unica permetterà ai giovani partecipanti di esplorare nuovi orizzonti, imparando a orientarsi con l’aiuto della CRI e dei suoi operatori esperti, unendo divertimento e apprendimento in un contesto di valori solidali. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il Comitato del Medio Verbano via email a medioverbano.giovani@lombardia.cri.it.