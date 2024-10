A Ferno, Saronno e Luvinate mezzo milione di euro di Fondazione Cariplo a tre progetti per preservare realtà rurali

Sono in tutto undici e ben tre in provincia di Varese i progetti selezionati grazie al bando Ruralis di Fondazione Cariplo, rivolto alle organizzazioni non profit attive in Lombardia e nelle province di Novara e del Verbano Cusio Ossola. La somma complessiva di oltre 2,1 milioni di euro è stata stanziata per la valorizzazione dei sistemi agricoli e forestali locali, con interventi mirati a preservare il paesaggio e a creare nuove opportunità di inclusione sociale e lavorativa.

I progetti intendono rispondere alla crescente sfida del progressivo abbandono del territorio rurale e montano. Attraverso il ripristino di pratiche agricole multifunzionali, come l’agricoltura sociale e l’agroecologia, promosse dalle organizzazioni di terzo settore, il bando Ruralis sostiene azioni di rigenerazione territoriale, sviluppo economico locale e inclusione sociale per persone in condizione di svantaggio.

Sul territorio di Varese Fondazione Cariplo ha selezionato tre progetti con l’obiettivo di contrastare l’abbandono del territorio rurale e favorire l’inclusione sociale attraverso iniziative innovative. 545 mila euro le risorse messe a disposizione del territorio del Varesotto. Nel dettaglio i progetti sostenuti sono stati:

Cooperativa sociale Officina – Progetto “I prà in la vàl: l’acqua che racconta la storia” a Ferno. Questo progetto, finanziato con 240.000 euro, mira alla rigenerazione del territorio attraverso la valorizzazione dell’uso sostenibile dell’acqua, con un approccio che intreccia memoria storica e sostenibilità.

Ozanam Cooperativa Sociale di Solidarietà – Progetto “ASSE – Agricoltura Sociale per una Saronno Ecologica” a Saronno. Con un contributo di 105.000 euro, questa iniziativa promuove un’agricoltura sociale e inclusiva, rivolta alla tutela del territorio e all’educazione ambientale per una Saronno più sostenibile.

Associazione Fondiaria Valli delle Sorgenti – Progetto “SOSTEGnO – Educazione SOciale alla Salvaguardia del TErritorio attraverso la Gestione razionale e l’uso consapevole delle piante Officinali” a Luvinate. Il progetto riceverà 200.000 euro per incentivare l’uso sostenibile delle risorse naturali, con un’attenzione speciale all’educazione ambientale.

“La provincia di Varese dimostra un’importante capacità di integrazione sociale e valorizzazione del paesaggio,” ha affermato Carlo Massironi, membro della Commissione Centrale di Beneficenza di Fondazione Cariplo. “Grazie al Bando Ruralis, progetti come questi non solo contribuiscono alla tutela del territorio, ma generano anche nuove opportunità lavorative, combattendo lo spopolamento e rafforzando il tessuto sociale locale. Questo è un passo decisivo per il futuro sostenibile delle nostre comunità.”