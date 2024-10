A Laveno Mombello i ceramisti del Lago Maggiore e di Albissola si incontrano in una mostra

L’Associazione Culturale Europea ha coinvolto 43 artisti chiedendo loro di interpretare in varie forme espressive il mondo della ceramica in due luoghi d’elezione, accomunati dalla presenza dell’acqua: il mare per Albissola e il lago per Laveno-Mombello. La mostra “Se fra il mare e il lago, la Keramica” pone le due realtà a confronto: i ceramisti del Lago Maggiore e i ceramisti del mare ligure di Albissola Marina.

La mostra sarà inaugurata il 19 ottobre alle ore 11.00, presso la sede della fondazione “Le Officine dell’ Acqua” a Laveno Mombello, da Luca Santagostino, sindaco di Laveno-Mombello; Paolo Sivelli, Presidente della Fondazione “Officine dell’acqua”; Giampiero Tartaglia, Presidente dell’Associazione Culturale Europea; Antonio Licheri Presidente del Circolo degli artisti di Albissola Marina; Gianfranco Cito, presidente del Rotary Club, Sesto Calende Angera -Lago Maggiore ; Antonio Bandirali e Paolo Musajo Somma di Galesano del Circolo degli Artisti di Varese; e presentata dal prof. Prof. Mario Iodice, Università dell’Insubria.

Saranno presenti anche gli artisti, che con le loro quarantatré opere hanno voluto interpretare in modo unico e originale la realtà della ceramica sul mare e sul lago. Le ceramiche saranno inserite tra le imbarcazioni d’epoca, nell’ allestimento particolare curato da Luigi Mascheroni, coadiuvato da Anna Bernasconi ed Enrico Brugnoni.

All’esterno della fondazione, grazie al patrocinio ACI Varese, una simpatica cornice di automobili d’epoca del club nazionale Fiat 600, saluterà l’evento ceramistico.

La mostra “Se fra il MARE e il LAGO, la Keramica” intende collegare due territori, morfologicamente diversi, dove i paesi, mondi d’arte, sono accomunati dalla stessa essenza materica, l’argilla. Nella provincia di Varese, terra lacustre, da Saronno a Laveno Mombello, passando per la Valganna, troviamo artisti ceramisti, laboratori e collezioni che testimoniano la tradizione secolare della lavorazione ceramica. In modo quasi speculare, la stessa storia e le tradizioni si ripetono ad Albissola, baciata dal mare. Dal semplice utilizzo della materia per la fabbricazione di recipienti, utili per la vita quotidiana quali vasi, brocche, orci ed anche stoviglie, si è passati alla produzione di oggetti decorati, primi capolavori artistici e, quindi, alla trasformazione della materia, lavorata dagli artisti in una molteplicità di modi, per farne scaturire forme a volte oniriche, a volte ispirate dal territorio e, in ogni caso, vincolate solo alla creatività dell’autore. Le creazioni spaziano dall’essenziale della materia grezza alle rifiniture raku, in un tripudio di forme e colori.

La mostra, ideata e curata dall’Associazione Culturale Europea, è realizzata in collaborazione con il Circolo degli Artisti di Varese, il Circolo degli Artisti di Albissola Marina, la fondazione Officine dell’acqua, il comune di Laveno Mombello e con il patrocinio di: Provincia di Varese, comune di Savona, Savona 27, Fondazione De Mari CR di Savona, Università dell’ Insubria, Museo della Ceramica di Ghirla, comune di Albissola, Assicurazioni Generali di Paolo Musajo, Rotary Club di Sesto Calende – Angera.

Elenco degli artisti presenti in mostra:

Luciana Bertorelli, Ivano Calcagno, Gabry Cominale, Giovanna Crescini, Gianluca Cutrupi, Dolores De Giorgi, Jorge Diaz, Tommaso Ilardi, Rosanna La Spesa, Giacomo Lusso, Caterina Massa, Anna Matola, Adamo Monteleone, Aldo Pagliaro, Paolo Pastorino, Oscar Pennacino, Ylli Plaka, Carlo Sipsz, Elisa Traverso, Barbara Vaccari, Vanna Varnero e Anna Bernasconi, Maurizio Cavicchiolo, Sarah della Costa, Lena Costantini, Raphael De Vittori Reizel, Anny Ferrario, Anna Genzi, Eva Hodinovà, Gianni Macalli, Ruggero Marrani, Enrico Milesi, Silvio Monti, Cesare Ottaviano, Alfredo Pino, Antonio Pizzolante, Giorgio Presta, Antonio Quattrini, Giorgio Robustelli, H.H. Stillriver, Rita Varalli, Simona Wächter-Baele, Angelo Zilio.