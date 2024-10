A Milano apre la linea 4 che collega la periferia sud della città, da Linate a San Cristoforo

Dalle 13.30 di sabato 12 ottobre sarà operativa integralmente la linea blu, la linea 4 della metropolitana di Milano. Si completa così con le ultime fermate il percorso che attraversa la parte sud della città.

Quindici le stazioni nuove che vanno a completare il percorso di 21 fermate totali, collegando la periferia sud attraverso la Cerchia dei Navigli, il quartiere, con capolinea a San Cristoforo. Le prime sei fermate, dal centro di Milano a Linate, erano operative dal novembre 2022.

Le stazioni di collegamento con le ferrovie sono a Forlanini, Dateo e San Cristoforo; con la linea rossa a San Babila, con la gialla a Sforza Policlinico, con la verde a Sant’Ambrogio.

Ci sono voluti otto anni per realizzare la linea quattro che, però, è la quinta a inaugurare in ordine di tempo dato che i lavori della 5 vennero accelerati per servire l’area di Expo.

Di fatto, alcune stazioni non sono ancora ultimate ma gli accessi alle banchine sono completati e si è deciso di procedere all’apertura totale. La M4 è la seconda linea leggera di Milano che utilizza vagoni più piccoli per portare meno persone rispetto alle linee M1, M2 e M3

Lungo la linea transiteranno 40 treni bidirezionali e driverless, a pieno regime la linea potrà trasportare 86 milioni di passeggeri all’anno. Milano ha ora una rete metropolitana di 118 km.