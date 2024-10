Ad Halloween il borgo di Morazzone si trasforma per una “notte da brividi”

Nella notte di Halloween il borgo di Morazzone si trasformerà in un luogo infestato di spettri, mostri e streghe così da offrire ai più piccoli un’esperienza indimenticabile tra brividi e divertimento. Il 31 ottobre, a partire dalle 18:30, prenderà il via l’evento Halloween a Morazzone – Il Borgo Infestato, un’iniziativa che renderà le vie del paese un vero e proprio “percorso spettrale” per i giovani partecipanti.

L’evento è organizzato grazie alla collaborazione dell’Associazione Genitori e della Proloco di Morazzone con l’obiettivo di garantire un’atmosfera sicura e coinvolgente. Partendo da Casa Macchi, il percorso si snoderà per le strade del borgo cittadino avvolte da un’atmosfera misteriosa e da scenografie a tema che renderanno magica l’esperienza. Al termine del percorso infestato nella sede della Proloco sarà allestito uno stand dove mangiare «un “fantasmagorico” panino con la salamella, drink e dolcetti mostruosi».

I partecipanti – i più piccoli dovranno essere accompagnati da un adulto, potranno dunque immergersi in un mondo fatto di luci soffuse, figure spettrali e dettagli decorativi tipici di Halloween, creati con grande cura per garantire un effetto sorprendente. Per mantenere un ambiente sicuro e piacevole per tutti, è stato disposto il divieto assoluto di utilizzo di fiamme, fuochi e petardi.