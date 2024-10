Agra si prepara per la Festa della Zucca tra musica, sapori e mercatini

Torna come ogni anno l’immancabile appuntamento con la “Sagra della Zucca” che, per la pima volta, avrà anche il riconoscimento da parte di Regione Lombardia.

L’evento è giunto ormai alla 41esima edizione e tradizionalmente si svolge la terza domenica di ottobre, ma quest’anno il programma sarà ancora più ricco e si articolerà su due giornate.

Sabato 19 ottobre, dalle 18.00 alle 23.00, la manifestazione si aprirà con una serata all’insegna dello street food, con l’intrattenimento musicale a cura degli Effetto VIP e uno spettacolo di luci e fuochi dell’accademia teatrale della Provincia di Perugia.

Tra le proposte culinarie si potranno gustare alcune eccellenze locali (pizzoccheri, arrosticini, fritto misto, il Gin Monna Lisa e le castagne) ed il Rock Burger, vincitore anche quest’anno del miglior hamburger d’Italia e secondo classificato agli European Street Food Award in Germania.

Domenica 20 ottobre, invece, dalle 10.00 alle 18.00, l’intera giornata sarà dedicata, come da tradizione, alla zucca. Il paese, eccezionalmente tutto pedonale per ospitare la manifestazione, accoglierà i mercatini di artigianato e dei prodotti locali con tante golosità del territorio.

Ci saranno stand gastronomici con prelibatezze di zucca e non solo, a cura delle Pro Loco Agra, degli Alpini di Agra degli Alpini di Due Cossani e del GIM (Gruppo Impegno Missionario). La novità di quest’anno è la sinergia tra le Pro Loco dei paesi limitrofi: le principali corti del centro storico saranno infatti dedicate alle Pro Loco di Dumenza, Curiglia, Maccagno e Luino. A loro la Pro Agra ha regalato delle piantine di zucca da far crescere durante il 2024, per poter poi esporre il proprio raccolto il giorno della Sagra e partecipare al concorso di “Miss Zucca”. Chi avrà coltivato la zucca più bella?

La giornata sarà poi arricchita dall’intrattenimento musicale del Gruppo Folkloristico Bosino che animerà il pomeriggio e da tante attività per i bambini, come il truccabimbi, i gonfiabili, i giri sui pony e molte altre sorprese.

Immancabile la castagnata e il giro del paese da parte della Pro Agra con il tradizionale risotto alla zucca, che verrà offerto in cambio di un piccolo obolo per l’associazione.

Dalle 9.30 e fino al termine della sagra, sarà attivo anche il servizio navetta completamente gratuito che preleverà gli ospiti dai vari paesi della valle per portarli ad Agra in sicurezza e senza la necessità di dover trovare parcheggio. Le partenze sono previste da: Dumenza (Centro Carà e via Europa) e da Due Cossani.

Per maggiori informazioni è possibile consultare i canali social della Pro loco di Agra (Facebook o Instagram) o contattarla tramite WhatsApp al numeri +39 333 434 0117.