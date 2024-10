Al Miv di Varese l’anteprima di “Iddu”, il film sul boss mafioso Matteo Messina Denaro

Riprende la rassegna cinematografica al MIV di Varese con il primo appuntamento serale dedicato al binomio “finzione cinematografica, tra realtà e criminologia”, attraverso la consolidata collaborazione tra NeuroIntelligence APS e Multisala Impero Varese.

Per la prima serata della rassegna, giovedì 10 ottobre, alle 21, verrà proiettato “Iddu – L’ultimo padrino”, film che è stato presentato in anteprima il 5 settembre 2024 alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, e che sarà distribuito nelle sale a partire dal 10 ottobre 2024.

“Iddu – L’ultimo padrino” è liberamente ispirato a un fatto realmente accaduto durante la latitanza del boss mafioso Matteo Messina Denaro, diretto da Fabio Grassadonia e Antonio Piazza e con la magistrale interpretazione di Toni Servillo ed Elio Germano.

La serata vedrà la presenza di Franco Posa, direttore scientifico di NeuroIntelligence, criminologo varesino ed esperto in neuroscienze forensi. A seguito della proiezione del film si parlerà del connubio tra cinema e realtà, attraverso una visione criminologica e con lo sguardo rivolto anche alle innovative tecniche neuroscientifiche forensi. La mente criminale con i suoi risvolti comportamentali violenti, a tratti imprevedibili, saranno elementi suggestivi per un interessante approfondimento che spazierà tra scienza, sensibilizzazione al tema e interazione con il pubblico.

Una libera discussione tra scienza e criminalità, per soddisfare anche le curiosità degli spettatori, attraverso una libera discussione con il criminologo. Sarà possibile approfondire temi attuali attraverso l’esperienza del Dr. Franco Posa, esperto criminologo e psicopatologo forense e attivo quotidianamente per un concreto contrasto alla realtà criminale anche sul nostro territorio. L’anteprima è programmata per giovedì 10.10.2024 alle ore 21:00 presso il Multisala Impero Varese. Prenotazioni attraverso il sito www.multisalaimpero.com.