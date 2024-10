All’auditorum Sant’Ambrogio di Varese una serata con “tre corti teatrali” di Fabio Corradi

Il 25 ottobre 2024, al Teatro San Giovanni di San’Ambrogio a Varese, si terrà una serata speciale e frizzante: Fabio Corradi presenta “Tre corti teatrali”, che porta sul palco tre storie diverse, ma legate dal filo comune dell’ironia e della riflessione sulle dinamiche umane.

Gli attori Eleonora D’Aniello e Fabio Corradi, accompagnati dalle luci e dall’audio curati da Adriano Pignatiello, daranno vita a tre spettacoli brevi:

Psicorobot H24: la vicenda di uno psicologo che si ritrova a confrontarsi con la sua assistente e un’intelligenza artificiale che, con la sua efficienza estrema, finisce per diventare fonte di stress per lo stesso professionista.

Il primo giorno di matrimonio: un’esplorazione ironica e surreale di quello che dovrebbe essere il “giorno più bello”, ma che si rivela una continua domanda su cosa significhi davvero l’inizio di un percorso matrimoniale.

Come in cielo, così in terra: lo spettacolo affronta la tematica dell’aldilà in maniera leggera e provocatoria, chiedendosi chi non vorrebbe andare in Paradiso, e soprattutto, come si fa ad arrivarci.

Fabio Corradi, noto per la sua capacità di mescolare l’umorismo con riflessioni profonde, è un autore e attore che ha già conquistato il pubblico con le sue opere originali. Oltre alla sua carriera di drammaturgo, è anche attivo nel campo della regia e dell’insegnamento teatrale, cercando di trasmettere la passione per il teatro a nuove generazioni di artisti.

La serata inizierà alle 21:00 presso l’Auditorium di Sant’Ambrogio, in via Luigi Papi 7, Varese. I biglietti sono prenotabili al numero 3477899559, e per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito web.

Un appuntamento simpatico per gli amanti del teatro e della commedia intelligente, che offre uno sguardo divertente e profondo sulle sfide della vita quotidiana e sui grandi misteri dell’esistenza.