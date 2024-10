Aperto un crowdfunding per l’Europeo di basket sordi che si terrà a Varese

Il Gruppo Sportivo Ens Varese ha lanciato una campagna di crowdfunding per supportare l’organizzazione della DIBF Eurocup 2024 – l’europeo di basket per sordi -, che si terrà a Varese dal 13 al 16 novembre 2024.

«Grazie al crowdfunding – spiegano gli organizzatori – possiamo realizzare un evento straordinario per il basket sordi europeo. Anche una piccola donazione può fare una grande differenza. Dietro questa importante manifestazione c’è un team di persone sorde pronte a dimostrare che possono organizzare un evento complesso e affascinante. Tuttavia, per farlo servono molte risorse e le sponsorizzazioni scarseggiano. Per questo abbiamo aperto questa raccolta fondi: per coronare il nostro sogno e portare in scena questa storica manifestazione. Con questo aiuto possiamo rendere questo evento indimenticabile e dare ai nostri atleti la possibilità di brillare».

Per donare clicca sul link: https://gofund.me/f0ef6995