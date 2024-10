Auto a soqquadro e finestre forzate, una serie di piccoli furti nella notte a Castronno

Una serie di furti indiscriminati e avvenuti con modalità “disordinate” ha colpito Castronno nella prima serata di domenica 20 ottobre. Episodi in serie come a segnare una “passeggiata” del furto da parte di qualche malvivente che ha messo a segno dei micro crimini mentre attraversava alcune vie del paese.

Secondo le segnalazioni fioccate via social si sarebbero verificate effrazioni ai danni di due auto in via Brughiera, un’altra più avanti in via Matteotti, un’altra ad un furgoncino e un furto in appartamento in via Lombardia.

Nel caso delle auto i colpi sono stati rapidi e in alcuni casi cercando mezzi già aperti. Gli abitacoli sono stati messi a soqquadro e senza sottrarre granché. Così come, parrebbe dalle testimonianze, avvenuto durante la visita dell’appartamento in via Lombardia.

Sembrerebbe dunque essersi trattato di un raid molto veloce avvenuto tra le 21 e le 22 con colpi mordi e fuggi molto difficili da sventare senza cogliere sul fatto i malviventi.

Alcune effrazioni molto simili sono state segnalate anche nelle settimane passate ad Albizzate con automobili messe a soqquadro durante una serie molto “raffazzonata” di furti.