Autonomia differenziata, cos’è e come funziona? Se ne parla in Biblioteca a Induno Olona

Il Circolo Pd di Induno olona propone per sabato 12 ottobre alle ore 16 nella sala della Biblioteca di via Piffaretti 2, un incontro per approfondire la conoscenza della legge sull’autonomia differenziata e sulle ricadute nei diversi ambiti, a partire dalla sanità.

All’incontro parteciperanno la Cgil di Varese, le Acli, Medicina Democratica e l’Anpi.

Interverranno: Stefano Tosi ex consigliere regionale del Pd; Domenico Cavallin, presidente del Circolo Acli di Arcisate; Mimma Agnusdei, della Segreteria provinciale della Cgil di Varese; Marco Caldiroli, presidente di Medicina Democratica, e Susanna Vanoni, presidente della sezione Anpi di Induno Olona.

Coordina l’incontro l’ex senatrice Erica D’Adda ex senatrice del Partito democratico.

I cittadini sono invitati a partecipare.