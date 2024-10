Bardello con Malgesso e Bregano: scoperta macellazione abusiva di bovini, ovicaprini e volatili

Nell’ambito di un’operazione congiunta dei Carabinieri Forestali del Nucleo di Arcisate e del Nucleo di Laveno Mombello, in collaborazione con il personale medico veterinario dell’ATS Insubria di Varese, è stata scoperta un’attività di macellazione clandestina all’interno di un’azienda agricola a Bardello con Malgesso e Bregano. (foto Pexels)

I militari, durante un’ispezione approfondita, hanno individuato documenti che tracciavano l’origine degli animali e confermavano la macellazione di bovini, ovini e caprini, oltre a diversi volatili tra cui corti e uccelli d’allevamento. In totale, sono stati ritrovati animali vivi e morti, in condizioni di salute precarie e in alcuni casi, anche vittime di maltrattamento.

L’azienda operava senza alcuna autorizzazione sanitaria, né rispettava le normative in materia di macellazione, con gravi rischi per la salute pubblica. Tra le strutture sequestrate, sono stati trovati strumenti utilizzati per la macellazione e il trattamento delle carcasse, comprese ossa e pelli.

Le autorità hanno disposto il sequestro dell’area e del materiale rinvenuto, mettendo sotto custodia gli animali ancora vivi. I responsabili sono stati denunciati per “macellazione a domicilio” secondo quanto previsto dal Regolamento CE 853/2004. Il reato comporta gravi sanzioni, che possono arrivare alla reclusione da sei mesi fino a un anno, in considerazione della gravità del rischio per la salute pubblica.

L’attività illegale è stata prontamente interrotta e l’intervento tempestivo delle autorità ha evitato ulteriori danni ambientali e sanitari. Gli animali sequestrati sono stati sottoposti a controllo veterinario e in attesa di essere trasferiti in strutture idonee per il recupero.