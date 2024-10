Bellucci batte ancora Karatsev ed entra in tabellone a Shangai

Nuova, bella impresa in fase di qualificazione per Mattia Bellucci. Il tennista di Castellanza entra nel tabellone principale del Master 1000 di Shangai (i “mille” sono quei tornei che, per importanza, sono subito al di sotto degli Slam) superando i due turni di “quali” contro avversari non certo morbidi.

Oggi – martedì 1 ottobre – Bellucci ha sconfitto per la seconda volta in pochi giorni il russo Aslan Karatsev (il precedente ad Hangzhou), giocatore dal passato illustre (è arrivato al numero 14 mondiale con tre titoli ATP) ma dal presente non così brillante. Prima di Karatsev il giocatore varesotto si era sbarazzato, non senza fatica, del giapponese Yuta Shimizu con il punteggio di 7-5 7-6.

Contro Karatsev Mattia è stato bravo a rimontare una situazione difficile nel primo set: sotto 4-1 e con un break al passivo, l’azzurro ha alzato il livello del proprio gioco portando il russo al tie-break e quindi superandolo 7-3 nello spareggio. Un ribaltamento dell’inerzia della gara che ha avuto le sue ripercussioni anche nel secondo set: Bellucci è partito lancia in resta e ha travolto 6-1 un Karatsev ormai svuotato di energia ed iniziativa.

La partita è durata 1h32′ e ha permesso a Bellucci di qualificarsi per la prima volta al tabellone di un Master 1000: ora bisogna vedere quale sarà l’accoppiamento del primo turno. Il mancino castellanzese continua a inseguire l’ingresso tra i primi cento giocatori del mondo: nei giorni scorsi aveva raggiunto la top 100 virtuale ma la compilazione della nuova classifica ufficiale (visti i risultati di altri tennisti di quel livello) lo hanno mantenuto al numero 103. Per adesso.