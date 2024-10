Bellucci batte Harris a Shanghai e si “regala” Zverev al secondo turno

Il viaggio di Mattia Bellucci nel pianeta del grande tennis è pronto ad arricchirsi di un nuovo capitolo: la sfida a uno dei più grandi giocatori contemporanei, Alexander Zverev. Impegnato nel primo turno del Master 1000 di Shanghai, il tennista di Castellanza ha vinto il match del primo turno contro il britannico Billy Harris (6-3 6-4) e si è così conquistato il match contro il tedesco, numero 3 del mondo e seconda testa di serie nel torneo cinese.

Un esame durissimo, senza dubbio, ma anche altrettanto affascinante quello di Mattia contro Zverev (27 anni, 22 titoli tra cui due ATP Finals e una Olimpiade), conquistato con un successo meritatissimo ai danni di Harris, che aveva battuto due volte il 23enne varesotto nei tornei minori. Sconfitte appartenenti al passato, e lo si è visto sul cemento di Shanghai: Bellucci è arrivato al primo turno da vincitore delle qualificazioni, Harris invece è stato ammesso al tabellone da ripescato e la differenza è parsa evidente in campo.

Più vario, preciso e divertente il tennis di Bellucci contro un inglese che ha fatto affidamento quasi solo al suo potente servizio. Quando però Harris è andato a vuoto in battuta, l’azzurro ha guadagnato i game decisivi, bravo anche – Mattia – a inchiodare Harris nel suo unico momento di vero vantaggio, dopo il controbreak al sesto gioco del secondo set. Lì l’allievo di Fabio Chiappini, invece di tremare, ha immediatamente ripreso l’inerzia della partita con la sua personalità, tanto da chiudere l’incontro con un ace. Il terzo di un match in cui la prima di servizio è stata meno precisa di altre volte (61%), e questo sarà un tema da sviluppare in vista di Zverev.

LA PARTITA

Nel primo set Mattia ha approfittato nel modo migliore dell’unico break, arrivato presto, al quarto gioco: una volta in testa il mancino varesotto è stato bravo a non cedere mai il servizio e ha “lasciato fare” a Harris che non ha più tremato in battuta. Ma il solco era ormai scavato e lo score finale si è attestato sul 6-3.

Il botta e risposta è proseguito nel secondo parziale, e al quinto game Bellucci ha impresso una possibile svolta, strappando il servizio ad Harris sulla seconda palla break. L’inglese però ha reagito subito, approfittando di un turno di battuta così così di Mattia, pareggiando e tornando poi a condurre sul 4-3 anche con sprazzi di ottimo tennis. Bellucci però ha dimostrato di essere un gradino al di sopra, non solo per il ranking (103 contro 104, differenza minima) ma anche per la condizione: tre giochi consecutivi hanno permesso all’azzurro di chiudere la pratica. E di aprirne una davvero speciale.