Biblio Hub di Varese. Partono cinque nuovi corsi

Proseguono i corsi di Biblio Hub, il progetto che porta nella Biblioteca Civica di Varese attività dedicate ai giovani, con l’obiettivo di esplorare i diversi tipi di narrazione e offrire la possibilità di acquisire nuove competenze a partire dai libri e dalle storie. Il progetto è promosso dal Comune di Varese in collaborazione con le realtà del territorio che aderiscono al Patto locale per la lettura, con il sostegno del Dipartimento delle politiche giovanili. Tutti i corsi sono gratuiti e si tengono in Biblioteca di via Sacco.

Dopo i primi già avviati, sono cinque i prossimi corsi in partenza. Il Corso di introduzione alla sceneggiatura del fumetto esplora il linguaggio, la storia e tutti gli strumenti che servono per sceneggiare i fumetti. Il corso parte il 7 novembre, con 10 incontri che vanno avanti fino a fine gennaio, ogni giovedì dalle 19.30 alle 21.30. I docenti sono Antonio Serra, Adriano Barone, Lara Bartoli. Il corso è a cura di Cooperativa Totem.

Biblio Love è invece il laboratorio di scrittura creativa e lettura interpretativa dedicato al tema amoroso: dalla poesia antica, passando per le serenate e l’amore nelle opere teatrali, fino ai linguaggi dei messaggi moderni d’amore. Le lezioni sono otto, nell’orario dalle 17.30 alle 19.00. Si parte l’8 novembre, il corso termina, non a caso, il 14 febbraio con un grande evento conclusivo. I docenti sono Linda Terziroli e Clarissa Pari.

Per gli appassionati di fumetti giapponesi, c’è poi il Corso di manga, per imparare a disegnare e scrivere manga, dal personaggio alla storia, esplorando le basi dell’arte del fumetto giapponese. L’età consigliata per questo corso è 14-18 anni. La docente è Noemi Pentassuglia. Gli incontri sono otto, dal 13 novembre al 15 gennaio nella fascia oraria dalle 16.30 alle 18.30. Il corso è a cura di Cooperativa Totem.

Il personaggio che c’è in me è invece il percorso proposto per chi desidera conoscere e portare in vita i personaggi dei romanzi attraverso la recitazione e le tecniche attoriali. Il primo incontro è per mercoledì 30 ottobre dalle 18 alle 20. Il corso, della durata di 32 ore, si rivolge a un massimo di 25 partecipanti, l’età consigliata è dai 25 ai 35 anni. L’evento è a cura di Coopuf.

Per chi desidera imparare le tecniche di base e gli stili per illustrare opere Fantasy e di Fantascienza, c’è infine il Corso di illustrazione fantasy e SCI-FI . Il corso si rivolge a ragazze e ragazzi dai 14 ai 18 anni. Il docente è Tommaso Bianchi. La prima data è il 16 novembre, si prosegue con otto incontri fino a fine gennaio, nella fascia oraria dalle 17.30 alle 19.30. Evento a cura di Cooperativa Totem.

Per partecipare è richiesta la prenotazione tramite Eventbrite. Tutti i dettagli sono sul sito della Biblioteca Civica www.bibliotecavarese.it.