A Buguggiate, Halloween si celebra con un tocco speciale, intrecciando tradizioni cristiane e momenti di festa per grandi e piccoli.

La Festa delle Lumere, in programma il 31 ottobre 2024, rappresenta un’occasione per riscoprire il valore del ricordo e della comunità attraverso una serata ricca di significato.

La serata inizierà alle 20:45 al cimitero con una preghiera, un momento di raccoglimento che invita i partecipanti a ricordare i propri cari. Alle 21:00 partirà la camminata verso l’oratorio, accompagnati dalle note della fisarmonica suonata da Ferruccio Molinari.

Una volta arrivati, l’oratorio diventerà un luogo di festa e convivialità, dove verranno serviti piatti della tradizione come il risotto alla zucca e le frittelle dolci, insieme a bevande calde per riscaldarsi. Non mancheranno giochi contadini antichi, per riscoprire insieme attività semplici ma divertenti, e un karaoke aperto a tutti.

L’iniziativa è organizzata grazie al supporto della Pro Loco di Buguggiate, della Parrocchia, dell’associazione L’Alveare e del Centro Anziani di Buguggiate.

In un periodo dell’anno spesso associato ad aspetti più commerciali e moderni di Halloween, Buguggiate offre un’alternativa che celebra la memoria e l’unione, avvicinando la comunità alle sue radici culturali e spirituali.

IL SENSO DELLA FESTA

LA FESTA DELLE LÜMERE si perde nei secoli delle tradizioni popolari e contadine di tanti popoli del mondo, soprattutto quelli del nord dell’ Europa con tradizioni che risalgono alla religione Celtica. Questa festa è legata soprattutto a tre eventi che alla fine del mese di ottobre introducono nella stagione dell’Inverno

IL RACCOLTO DEI CAMPI Dopo l ’attesa e la fatica di tanti mesi lavorativi finalmente si raccolgono i frutti dei campi, si gioisce e si condivide questa gioia con tutta la comunità. Ormai tutti i frutti sono al sicuro nei granai, nei vasi delle conserve, nei luoghi dove gli animali non possono toccarli. Tutto ciò che è stato coltivato e raccolto è il sostentamento per l’Inverno e materiale di scambio per avere prodotti e manufatti che non si possiedono.

LA LUCE NELLA NOTTE Ormai le ore di luce di una giornata diminuiscono e la notte prende il sopravvento. Nel buio da soli ci si perde e quindi fare festa con le luci è affermazione della forza dell’ uomo sulle tenebre e sul male che tutto vuole avvolgere.