Cade in una scarpata al San Michele, settantenne in ospedale

Incidente nella tarda mattinata di sabato in localitá San Michele nel comune di Porto Valtravaglia. Verso le 13 è giunta una richiesta di soccorso per un uomo, caduto in una scarpata in una zona boschiva e impervia. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un escursionista di 70 anni che stava cercando funghi (non un ciclista, come era stato comunicato inizialmente).

Sul posto sono intervenute diverse squadre: SAF (Speleo Alpino Fluviale) dei vigili del fuoco da Luino e Varese, gli operatori sanitari del 118 con ambulanza ed elicottero e il personale del soccorso alpino. L’uomo è stato raggiunto e dopo le prime cure è stato trasportato all’ospedale di Circolo.