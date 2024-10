Cambio nella giunta del Comune di Castronno: Antonietta de Cesare si dimette, subentra Silvia Tres

Cambio della guardia nella giunta del Comune di Castronno: l’assessore alla cultura, sociale e pubblica istruzione, Antonietta de Cesare, ha infatti rassegnato le proprie dimissioni. Le ragioni della scelta sono legate a impegni lavorativi che, a partire da gennaio, avrebbero reso difficile la sua continuità nel ruolo.

Il sindaco Giuseppe Gabri (nella foto) ha espresso il proprio rammarico per la decisione: «Sono dispiaciuto perché Antonietta de Cesare, in questi pochi mesi, ha portato un bel contributo con le sue proposte. Il primo giorno di scuola ha regalato a tutti i bimbi della primaria un quadernetto sui cui scrivere le proprie emozioni e in occasione di Valbossa In Rosa, la manifestazione per sensibilizzare le donne alla prevenzione del tumore al seno, ha realizzato dei campanellini con la carta, che ha chiamato i “non ti scordar di te”. Un vero peccato che abbia deciso di abbandonare il suo posto in consiglio comunale, ma rispettiamo e comprendiamo la sua decisione».

A sostituirla sarà Silvia Tres, che assumerà le deleghe per l’istruzione, la famiglia e il sociale. Contestualmente, Francesca Nicora, che è assessore all’Edilizia privata, Opere pubbliche e sport, si occuperà anche dei rapporti con le associazioni del territorio.

Infine, Simone Albizzati diventerà capogruppo, succedendo a Silvia Tres in questo ruolo di responsabilità.