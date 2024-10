Camion colpisce un balcone a Ferrera di Varese, strada chiusa

Il camion che abbatte un balcone, la provinciale chiusa e l’appello del sindaco: “Quella strada è pericolosa”. Ore 08:30 circa, Ferrera di Varese: lungo la strada provinciale 30 al km 8 un autocarro per trasporto surgelati con cassone frigor impatta contro un balcone.

L’autocarro a seguito di un’errata manovra è finito contro lo spigolo di un balcone di una casa lungo la strada provinciale, in zona poco distante dal municipio, danneggiandolo irrimediabilmente.

Sul posto una pattuglia della Polizia Locale del Servizio “Cuveglio ed Uniti” che ha rilevato l’incidente e chiamato i vigili del fuoco che constatati i danni hanno dischiarato l’inagibilità del balcone e rimosso la balaustra, composta di cemento e ferro, ormai compromessa e pericolante.

Per questo motivo la Polizia Locale ha dovuto chiudere alla circolazione stradale la S.P. 30 nel comune di Ferrera per circa un’ora, tra le ore 09:45 e le ore 10:45, con inevitabili ripercussioni sul traffico, già molto rallentato per le forti precipitazioni in atto.

Alle ore 10:45, terminato l’intervento di messa in sicurezza del balcone e la rimozione delle masserizie depositatesi sul manto stradale e sul sottostante marciapiede, l’arteria è stata riaperta alla normale circolazione stradale.

Il sindaco di Ferrera di Varese Marina Salardi spiega: “Purtroppo ci troviamo di fronte all’ennesimo incidente, fortunatamente sul marciapiede non transitavano pedoni. Ribadisco che il traffico lungo la SP30 nel centro abitato è notevolmente aumentato e l’incolumità dei residenti quotidianamente viene posta a rischio, questo anche per l’elevata velocità. Come amministrazione sono stati realizzati importanti tratti di marciapiede ma servono interventi da parte dell’Ente proprietario della strada”.