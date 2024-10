Checkpoint: il paradiso per gli amanti di giochi di carte, manga e fumetti

A Gallarate, in via Parini 8 si trova Checkpoint, non un semplice negozio ma un punto di ritrovo per tutti gli appassionati di giochi di carte, giochi di ruolo, manga e fumetti. In un ambiente accogliente e ricco di colori, il negozio offre una selezione accurata di prodotti che soddisfa sia i collezionisti più esigenti che i neofiti curiosi di scoprire un nuovo mondo.

Specializzato in carte da gioco singole, Checkpoint è il luogo ideale per trovare pezzi rari e completare la propria collezione. Dalle carte di Magic: the Gathering, Force of Will, Vanguard, Dragonball Card Game, Yu-Gi-Oh, fino ai prodotti Pokémon, importati direttamente dal Giappone, il negozio offre un’ampia gamma di opzioni per chi cerca carte uniche o di valore. Inoltre, gli appassionati di giochi di ruolo troveranno tutto il necessario per le loro sessioni: manuali, dadi, miniature e accessori per rendere ogni avventura indimenticabile.

Ma il negozio non è solo carte da gioco: i fan di manga e fumetti saranno entusiasti della vasta scelta di titoli disponibili. Dai classici giapponesi ai graphic novel più recenti, ogni scaffale è un invito a immergersi in mondi fantastici, ricchi di avventura, emozioni e personaggi indimenticabili. Il personale, sempre disponibile e appassionato, è pronto a consigliare il titolo giusto per ogni lettore.

Checkpoint rappresenta anche un luogo di incontro per la comunità. Con eventi settimanali, tornei di carte, sessioni di giochi di ruolo e presentazioni di nuovi fumetti, il negozio è un vivace centro di aggregazione per chi condivide la stessa passione. Le serate dedicate ai giochi e le presentazioni di nuovi titoli lo rendono un punto fermo per chi cerca non solo prodotti, ma anche un’esperienza sociale unica. La sala posta al piano seminterrato invece è attrezzata con tavoli pronti per ospitare serate di gioco o tornei dei migliori giochi di ruolo, come Warhammer.

Sabato e domenica il negozio ospita tornei di qualificazione alle migliori competizioni nazionali ed europee ed è stata formata anche una squadra che compete ad alti livelli, che conta la presenza di veri campioni, come Mattia Oneto, campione mondiale di Magic online.

Il negozio ha anche un suo negozio online e ogni giorno tratta la compravendita di centinaia di carte singole da gioco e da collezione. Gli appassionati di fumetti possono sottoscrivere il proprio servizio casella, una sorta di abbonamento al fumetto che si preferisce e farsi arrivare direttamente in negozio i numeri, senza dover ogni volta controllare se è stato pubblicato o meno rischiando di perderselo.

Checkpoint è un vero gioiello per gli appassionati di carte da gioco, manga e fumetti. Un negozio che non si limita a vendere prodotti, ma che crea connessioni, storie e ricordi indimenticabili per tutti coloro che varcano la sua soglia.