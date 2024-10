Clivio intitola una piazza a don Gilberto Pozzi, l’angelo degli ebrei in fuga dal nazifascismo

Uno spazio intimo e raccolto, un angolo nel cuore del paese, all’ombra dell’antica chiesa di San Materno. E’ qui che l’amministrazione comunale di Clivio ha voluto ricordare dedicandogli una piazza don Gilberto Pozzi, lo Schindler della Valceresio.

Sabato mattina il sindaco Peppino Galli con Chiara Bonicalzi, sindaca del Consiglio comunale dei ragazzi di Clivio, ha inaugurato la piazza, alla presenza del Prefetto Salvatore Pasquariello, dei colleghi dei paesi vicini, e di tanti cittadini e autorità civili e militari ha ricordato il parroco che negli ultimi terribili anni della Seconda guerra mondiale combatté la sua Resistenza alle leggi fasciste salvando tanti ebrei in fuga dalla persecuzione, nascondendoli e aiutandoli a fuggire in Svizzera.

Don Gilberto Pozzi, che in un recente volume scritto da Gerardo Severino e Vincenzo Grienti è stato chiamato “il partigiano di Dio”, operò nel piccolo centro a ridosso con il confine insieme al maresciallo della Finanza Luigi Cortile e alla signora Nellina Molinari e grazie ad Oscar, una rete clandestina tessuta in gran segreto in alcuni ambienti del mondo cattolico.

La mattinata si è conclusa con la presentazione di tre libri di Gerardo Severino nella vicina Sala Santuccio: “A difesa di un confine”, scritto con Vincenzo Grienti; “Camillo Finocchiaro, un eroe sacrificato al regime” e “Brezzo di Bedero e le Fiamme gialle”.