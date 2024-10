“Collodi fashion day”: alla scuola dell’infanzia di Varese è già arrivato Halloween

Secondo la tradizione mancherebbe solo un giorno al “dolcetto o scherzetto”, ma da qualche parte la festa delle streghe e dei fantasmi è già arrivata.

Infatti, a Varese, la scuola dell’infanzia Collodi ha visto i bambini del comprensivo uno Don Rimoldi festeggiare per ben due giorni tra sfilate per i quartieri e scherzetti.

Proprio ieri, martedì 29 ottobre, i bambini insieme alle loro maestre si sono vestiti a tema e hanno sfilato per la scuola, portando allegria e divertimento. Oggi invece, mercoledì 31 ottobre, hanno girato per il quartiere intorno a Via Brunico per un divertente “dolcetto o scherzetto”.

Un momento importante per i bambini e per la scuola, per legare ancora di più con le tradizioni e con il territorio, come sottolinea la dirigente scolastica Samantha Emanuele: «La scuola rappresenta un punto di forza per il quartiere e dal prossimo anno per tutto il territorio».

Sono in arrivo inoltre nuove attività e progetti, tra cui “Una Scuola: «Già per la materna, si tratta di un innovativo progetto che prende spunto dalla pedagogia Montessoriana e dal meglio della didattica mondiale».