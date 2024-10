Colombo e Mehic esultano: “Vincere dà fiducia. Approccio perfetto alla gara”

COLOMBO 1 – La vittoria ci serviva e ci serve per dare fiducia al gruppo e al lavoro che facciamo tutti i giorni. Sono molto contento: abbiamo impattato benissimo la partita e avuto un approccio perfetto. La partita si è svolta come l’avevamo preparato e siamo stati bravi a capitalizzare le occasioni avute. Dispiace aver preso goal, potevamo fare meglio e mi dà sempre fastidio prendere questi goal alla fine della partita anche perché abbiamo negli ultimi minuti abbiamo un po’ patito. Potevamo gestire meglio anche qualche transizione ma alla fine va bene così e possiamo fare i complimenti ai ragazzi, anche chi è entrato dalla panchina. Eravamo pochissimi, devo fare un applauso a tutti.

COLOMBO 2 – Abbiamo bisogno dei goal di tutti. Soprattutto se giochiamo nel 352 gli inserimenti dei centrocampisti devono fare la differenza. Sono contento per Mehic e Ferri, Davide (Ferri) c’era andato vicino tante volte in questo inizio campionato, si è sbloccato e secondo me ne può fare tanti perché ha un inserimento importante. Inoltre sta migliorando nel colpo di testa. Amer (Mehic) invece, è quello che gli avevamo chiesto a inizio dell’anno: può fare il trequartista. Probabilmente dà mezzala adesso si sente più a suo agio, però quello che fa la differenza è l’atteggiamento di tutti. Penso anche alle due punte: Beretta e Terrani si sono sacrificati nel lavoro sporco e sono stati molto bravi nell’aprire gli spazi. Quando segnano i centrocampisti è sempre merito anche degli attaccanti e della squadra.

COLOMBO 3 – Dobbiamo migliorare nelle ripartenze. Ci siamo ritrovati tante volte 3vs3, 2vs2 e non abbiamo calciato in porta. C’è da allenarsi e migliorare, anche se è la parte più difficile perché è molto situazionale, in campo succedono sempre cose diverse. Noi comunque proviamo a farlo in allenamento. Negli ultimi metri ci manca ancora la giocata, il passaggio giusto, il tempo d’inserimento giusto. Gli assenti? Sempre di essere tornati a quando giocavamo in 18 tra campo e panchina. Toci non lo abbiamo voluto rischiare: ha avuto un problema al polpaccio. Prima della partita ho chiesto ai ragazzi di dare qualcosa in più per tutti quelli che oggi non sono qua e buttare il cuore oltre all’ostacolo. E di ostacoli ne abbiamo avuti. Un applauso anche ai tifosi che sono venuti a sostenerci, lo sento che i tifosi sono vicino alla squadra. È un qualcosa che mi fa davvero piacere.

MEHIC – Il primo goal tra i professionisti è tanta roba. Arrivo dalla Serie D che è un campionato difficile e gioco in uno ancora più difficile, e sono felicissimo. Soprattutto per la vittoria. Gli attaccanti devono fare goal ma tante volte sono più marcati di noi centrocampisti che ci inseriamo. Per noi dare loro supporto è molto utile: tante volte siamo noi a fare l’assist, altre volte sono loro a farlo a noi.

MEHIC 2 – Vincere ti fa allenare in settimana sulle ali dell’entusiasmo. Vincere aiuta a vincere, e dà molta più fiducia per le prossime partite.