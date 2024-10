La Pro Patria spezza la maledizione: Clodiense battuta 2-1 e prima vittoria stagionale

L’incantesimo della pareggite che sembrava essersi abbattuto sulla Pro Patria si è finalmente spezzato. Al Sandrini di Legnago i bustocchi fanno loro l’ottava giornata di campionato superando (sul campo e in classifica) l’Union Clodiense Chioggia per 2-1 e trovano la prima vittoria valida 3 punti.

Un successo – quarto risultato utile consecutivo – che vola sulle (mezz)ali della vittoria: a portare in vantaggio la squadra di Riccardo Colombo sono infatti i due centrocampisti di inserimento Davide Ferri e Amer Mehic, letali nelle percussioni capitalizzate dai tigrotti in transizione nel primo quarto d’ora di gaea, quando il risultato è già sullo 0-2. Il doppio vantaggio rimarrà tale fino al penultimo giro di orologio, il 93′, minuto in cui, nel disperato forcing veneto, Vincenzo Vitale riesce a bucare Rovida con una saetta dopo una palla respinta in area.

In realtà le occasioni non sono mancate per i due schieramenti nonostante l’ottima difesa mostrata dai tigrotti, arrivati a Legnago con 7 assenze dovute a infortuni ma capaci e abili nello sfruttare il 352 per bloccare i padroni di casa che invano hanno provato a dominare nel gioco: se per la Clodiense a impensierire l’area dei bianco-blu è prevalentemente (per non dire esclusivamente) Sinani con due conclusioni per tempo – la prima parata da Rovida, la seconda una punizione nella ripresa di poco fuori -, la Pro Patria può rimproverarsi di non aver fatturato il tris sprecando un paio di ottimi contropiedi gestiti dal subentrato Pitou – scatenato e imprendibile a campo aperto – e, soprattutto, un rigore (il secondo e consecutivo della stagione) procurato da Beretta al 53′, sempre in transizione. A distanza di 5 giorni dal gol nel derby contro il Novara, dal dischetto si ripresenta sempre Terrani. Per la seconda punta, comunque candidato mvp del match, rincorsa lenta e tiro glaciale dagli undici metri a destra, con Gasparini spiazzato a sinistra, ma l’urlo di gioia rimane in gola: la palla viene respinta dal palo e poi finisce sulle mani di Sassaro, autore anche lui di una grande partita al debutto da titolare dopo l’esordio a freddo di martedì.

Sicuramente l’eventuale 3-0 avrebbe aiutato i tigrotti a gestire con meno apprensione l’ultimo, incandescente, minuto di partita, oltre che permettere il potenziale terzo clean sheet a Rovida e alla sua difesa. Ma dopo un digiuno di 7 partite senza vittorie in campionato (9 se si considera anche la scorsa stagione) la squadra di Riccardo Colombo può comunque ritornare a Busto Arsizio soddisfatta e fiduciosa che la tanto ricercata svolta può, finalmente, essere arrivata.

RIVIVI LA GARA MINUTO PER MINUTO CON LA CRONACA TESTUALE DEL LIVEBLOG: VOTA IL MIGLIOR TIGROTTO DEL MATCH

UNION CLODIENSE-PRO PATRIA 1-2 (0-2)

Reti: 4′ Ferri (PPA), 12′ Mehic (PPA), 48′ st Vitale (CLO)

Union Clodiense (4-3-3): Gasparini; Barsi, Munaretto, Salvi, Sinn; Serena, Nelli (1′ st Verde), Manfredonia (14′ st Gasperi); Biondi (20′ st Vitale), Sinani (25′ st Scapin), Morello (14′ st Orfei). A disposizione: Agosti, Pozzi, Nessi, Maniero, Lattanzio, Vukusic, Niang. Allenatore: Andreucci.

Pro Patria (3-5-1-1): Rovida; Bashi, Cavalli, Sassaro (47′ st Reggiori); Somma, Mehic (29′ st Citterio), Nicco, Ferri, Piran; Terrani (18′ st Pitou); Beretta (18′ st Curatolo). A disposizione: Pratelli, Ferrario, Miculi. Allenatore: Colombo.

Ammoniti: Biondi (CLO), Ferri (PPA), Munaretto (CLO), Mehic (PPA), Sassaro (PPA), Barsi (CLO), Salvi (CLO), Citterio (PPA)

Arbitro: Aldi di Lanciano

Collaboratori: Celestino di Reggio Calabria e Palermo di Pisa

IV Ufficiale: Antonini di Rimini