Comune e società chiedono ai tifosi della Pro Patria rispetto per la propria squadra e gli avversari

Comune e società unite per chiedere ai tifosi della Pro Patria di comportarsi in maniera esemplare a partire da stasera, venerdì, quando i tigrotti sfideranno il Trento allo Speroni e nelle prossime trasferte.

Il campionato dell’Aurora Pro Patria 1919 prosegue, infatti, con l’importante partita che questa sera alle 20.30 vedrà i tigrotti sfidare il Trento al “Carlo Speroni”.

Un’ occasione per la città per sostenere la propria squadra, ma anche un’opportunità per l’Amministrazione Comunale e la società di ricordare che il tifo è una forma di passione e divertimento, il cui vero valore si realizza attraverso il rispetto. Un rispetto dovuto non solo alla propria squadra, ma anche agli avversari e agli stadi che ogni settimana accolgono i tifosi.

Alla luce dei recenti episodi di vandalismo che hanno colpito lo Speroni (danni causati dai sostenitori del Lecco, ndr), Comune e società invitano i tifosi della Pro Patria che seguiranno la squadra in trasferta nei prossimi mesi a evitare comportamenti irrispettosi e non degni di una maglia prestigiosa che, tra l’altro, porta il nome della città in tutta Italia.

«Busto e Pro Patria sono una cosa sola, un binomio inscindibile, identitario, da presentare e valorizzare anche con comportamenti esemplari. La passione sportiva non può essere un pretesto per vandalizzare e devastare stadi e strutture sportive: le conseguenze di questi gesti ricadono in primis sulla società, costretta a pagare multe salate che non fanno altro che depauperarne i bilanci, e poi sulla città di Busto Arsizio che subisce un danno di immagine non di poco conto» – scrivono società e Comune nella nota. Nel 2022 la Pro Patria fu costretta a pagare salatissime multe a causa delle intemperanze dei suoi tifosi in diverse occasioni.

Comune e società si augurano quindi che il campionato si svolga nella massima serenità sia in campo sia sugli spalti, all’insegna del fair play e della correttezza degli appassionati.