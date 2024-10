Con una giornata speciale sul ghiaccio riparte la stagione della pista di via Piave a Saronno

Fervono i preparativi per un ritorno in grande stile: domenica 27 ottobre dalle 15 si terrà l’apertura ufficiale della nuova stagione 2024-25 della pista di ghiaccio di via Piave a Saronno. Una giornata dedicata al pattinaggio libero con ingresso gratuito (noleggio pattini a pagamento).

INIZIO CORSI DI PATTINAGGIO: Iscrizioni aperte

A partire dal 28 ottobre saranno attivi anche i corsi di pattinaggio collettivi, ideali per chi vuole imparare o perfezionare la propria tecnica. I corsi sono suddivisi per fasce d’età a partire dai 4 anni e si terranno lunedì e giovedì al pomeriggio e nella mattinata del sabato.

. Corsi per Bambini: (4-6 anni e 7/10 anni) – (7-10 anni)

lunedì e giovedì dalle 17 alle 19.15 -sabato dalle 10.30 alle 12

. Corso Ragazzi: (11-15 anni) lunedì e giovedì dalle 17 alle 19.15 e sabato 10.30/12

. Corso per Adulti: (avviamento/base) dalle 19.15 alle 20

. Orari Pattinaggio Libero: martedì e venerdì dalle 16.30 alle 19

Sabato dalle 15 alle 19

Domenica dalle 10 alle 12 e 15/19

Inoltre saranno disponibili lezioni private tenute da istruttori qualificati per adulti e bambini.

Da lunedì 21 ottobre sarà possibile iscriversi alla reception del PalaExBo: da lunedì al venerdì dalle ore 16.30 alle 19 e il sabato dalle ore 9 alle 12

tel. 02.25061292

mail: palaexbo@saronno-ssd.it

Scarica il programma direttamente dal sito www.piscinadisaronno.it