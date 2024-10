Cronoscalata del Piccolo Stelvio: in bici o a piedi per beneficenza

Sarà la volta buona per il “Piccolo Stelvio”? Lo scorso 8 settembre il Compact Team fu costretto a rimandare la Cronoscalata sui tornanti della salita che collega Castiglione Olona e Morazzone a causa del maltempo.

Domenica 20 ottobre però gli organizzatori ci riprovano, per un fine nobile: parte del ricavato della cronoscalata verrà infatti devoluto alla Parrocchia di Castiglione Olona. Per questo oltre al Compact Team collaborano all’evento l’AVIS e il Gruppo Alpini mentre il Comune di Castiglione ha offerto il proprio patrocinio.

Il programma ricalca quello delle edizioni precedenti: il ritrovo di partenza in via Diaz (nei pressi dello stabilimento Mazzucchelli) è aperto dalle 7,30 mentre i primi ciclisti scaleranno il Piccolo Stelvio dalle 8,30 in avanti. Trattandosi di una manifestazione anche con finalità ludiche, sono ammessi tutti i tipi di bicicletta (e spesso se ne vedono di… particolari…) mentre la salita è aperta anche a chi la vuole percorrere a piedi.

I partecipanti riceveranno un pacco con i gadget della manifestazione e avranno a disposizione un tratto di strada completamente chiuso al traffico; il percorso misura 2 chilometri. Le iscrizioni si raccolgono sul posto: il costo è a offerta libera a partire da 10 euro (5 euro per gli under 14). Per informazioni ci si può rivolgere all’indirizzo e-mail compactteam2018@gmail.com.